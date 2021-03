Amici 20, le regole del serale: la divisione delle squadre (Di martedì 16 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 16 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, chi andrà al serale? Zerbi alla Pettinelli: “Rosicona” TUTTI AL serale Con l’entrata di Ibla al serale, grazie alla decisione della sua coach Arisa, è ufficiale: tutti sono stati ammessi al serale. La gioia di tutti i diciassette studenti è indescrivibile e fanno un abbraccio di gruppo, festeggiando l’inizio di questa nuova avventura. Uno dei cantanti di Rudy Zerbi, Deddy, però non riesce a non pensare alle antipatie che si sono create tra loro. I ragazzi avranno molte sfide da affrontare e tanti brani e coreografie da imparare. LE ... Leggi su 361magazine (Di martedì 16 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 16 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20, chi andrà al? Zerbi alla Pettinelli: “Rosicona” TUTTI ALCon l’entrata di Ibla al, grazie alla decisione della sua coach Arisa, è ufficiale: tutti sono stati ammessi al. La gioia di tutti i diciassette studenti è indescrivibile e fanno un abbraccio di gruppo, festeggiando l’inizio di questa nuova avventura. Uno dei cantanti di Rudy Zerbi, Deddy, però non riesce a non pensare alle antipatie che si sono create tra loro. I ragazzi avranno molte sfide da affrontare e tanti brani e coreografie da imparare. LE ...

