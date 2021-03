America’s Cup | Francesco Bruni | “È stato un dolore Continuiamo a lottare | non ci arrendiamo”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) Luna Rossa ha lottato davvero col cuore nella gara-9 dellaCup, ha battagliato corpo a corpo con Team New Zealand, ha messo seriamente in crisi il Defender in una delle più belle regate degli ultimi trent’anni. Team Prada Pirelli ha dovuto purtroppo cedere, subendo il sorpasso decisivo a metà dell’ultimo tratto di bolina, e ora si trova sotto per 3-6 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. L’equipaggio italiano è con le spalle al muro e deve vincere quattro gare consecutive per conquistare la Vecchia Brocca. Situazione difficilissima nella baia di Auckland, ma il sodalizio tricolore ci proverà fino in fondo., co-timoniere di Luna Rossa insieme a James Spithill, ha commentato la prestazione in questo modo: “veramente un. ...