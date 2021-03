Vera Gemma | il passato da spogliarellista e domatrice | non mi pento di nulla

(Di lunedì 15 marzo 2021) “E’ stato uno dei periodi più felici della mia vita”: così dice, raccontando del suodaa Los Angeles. Non è un mistero: c’è ancora un grande pregiudizio che aleggia intorno alla figura delle stripper. Per questo motivo(figlia di Giuliano, grande attore italiano) ha deciso di parlare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

... Brando Giorgi , Daniela Martani , Drusilla Gucci Ludolf , Elisa Isoardi , Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo , Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli ,, ...Ancor prima di mettere piede sull'' Isola dei Famosi ',è stata la protagonista della prima accesa discussione con un'altra concorrente Daniela Martani, che da grande animalista le aveva contestato la pelliccia che indossava. Ma lei non è certo ...“E’ stato uno dei periodi più felici della mia vita”: così dice Vera Gemma, raccontando del suo passato da spogliarellista a Los Angeles. Non è un mistero: c’è ancora un grande pregiudizio che aleggia ...Daniela Martani e Vera Gemma sono state protagoniste di un botta e risposta. La Martani, ex concorrente del Grande Fratello, vegana e animalista, avrebbe "rimproverato" ...