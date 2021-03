Advertising

Agenzia_Ansa : Per 'evitare il rischio dello spreco di dosi' dei vaccini, l'ipotesi è chiedere alle Regioni liste di riserva in ca… - TgLa7 : #Vaccini: contro spreco dosi liste riserva Regioni. Chiamate last minute a pazienti in lista nei giorni successivi - MediasetTgcom24 : Vaccini, contro lo spreco di dosi ipotesi liste di riserva da Regioni #covid - FirenzePost : Vaccini: spreco dosi stop. Le Regioni dovranno avere liste di riserva - sferriam : RT @valy_s: Vaccinare chi ha già passato il #Covid19, è stupido, perché si tratta di persone che hanno già gli anticorpi, uno “spreco” di d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini spreco

... Francesco Figliuolo ha indicato come "evitare il rischio dellodi dosi". L'ipotesi è quella ..., ecco il nuovo piano per l'Italia. 500mila iniezioni al giorno (Viviana Daloiso) Reuters L'...commenta Sarà fornita a breve un'indicazione da parte della struttura Commissariale per l'Emergenza Covid per 'evitare il rischio dellodi dosi '. L'ipotesi è quella di chiedere alle Regioni liste di riserva in caso di rinuncia alla somministrazione da parte di singoli cittadini. In quel caso sarà contattato all'ultimo minuto, ...La struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus fornirà un’indicazione per “evitare il rischio dello spreco di dosi”, ...Roma, 15 marzo 2021 - Non c'è un vaccino da perdere: la linea Figliuolo dalle parole ai fatti. "Basta sprecare dosi", ha sottolineato ieri sera il commissario straordinario all'Ememergenza Covid a 'Ch ...