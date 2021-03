Vaccini | l’annuncio dell’Ema | «Pfizer | Moderna e Johnson&Johnson sono efficaci contro le varianti Problemi da AstraZeneca»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dall’Ema arrivano buone notizie suia Rna messaggero, quindi-Biontech e. Secondo la European Medical Association, questi sieri hanno «un’ottimale nuovedel Covid». E lo stesso vale per «il vaccino Johnson&Johnson di recente approvato dall’Ema» che pure è risultato efficace, spiega Marco Cavaleri, responsabile della strategia, in audizione alla commissione Sanità del Parlamento europeo. Secondo un piccolo studio, «su 2 mila casi, il vaccinoè risultato invece non efficace»la variante scoperta in Sudafrica, dice ancora Cavaleri. Che ha anche avvertito che sarà necessario attendere «studi più ampi» per sancirne ...