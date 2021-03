Ue fa causa a Londra per violazione degli accordi su Brexit (Di lunedì 15 marzo 2021) “L’Unione europea avvierà un’azione legale contro il Regno Unito dopo che il governo di Londra ha deciso unilateralmente di ritardare l’attuazione di parti degli accordi speciali sulla Brexit per l’Irlanda del Nord”. Con questa comunicazione l’Ue ha dato seguito alle parole del vicepresidente della Commissione europea, Maroš Šef?ovi?, pronunciate una decina di giorni fa in merito a un’azione che sarebbe stata presa nei confronti del Regno Unito. A riportare la notizia è il Guardian, dove si legge che una lettera in mora avvierà una procedura di infrazione per presunta violazione del diritto dell’Ue, mentre un’altra lettera condurrà a un procedimento per presunta violazione della buona fede da parte del Regno Unito. Le due lettere daranno seguito a due processi legali differenti, uno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) “L’Unione europea avvierà un’azione legale contro il Regno Unito dopo che il governo diha deciso unilateralmente di ritardare l’attuazione di partispeciali sullaper l’Irlanda del Nord”. Con questa comunicazione l’Ue ha dato seguito alle parole del vicepresidente della Commissione europea, Maroš Šef?ovi?, pronunciate una decina di giorni fa in merito a un’azione che sarebbe stata presa nei confronti del Regno Unito. A riportare la notizia è il Guardian, dove si legge che una lettera in mora avvierà una procedura di infrazione per presuntadel diritto dell’Ue, mentre un’altra lettera condurrà a un procedimento per presuntadella buona fede da parte del Regno Unito. Le due lettere daranno seguito a due processi legali differenti, uno ...

