Tutti "lettiani" nel Pd

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nel mare del Pd le correnti restano quiete nel primo giorno di Enrico Letta segretario, richiamato dall’esilio volontario francese e acclamato quasi all’unanimità dall’Assemblea dem. Il giorno dopo è un coro di elogi per l’ex premier. Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera dei deputati, afferma al Corriere della Sera che Enrico Letta “ha fatto un discorso alto, autorevole e bello nei contenuti, è riuscito a chiamare a sé le energie del Pd su obiettivi per il Paese”, ovvero “il modo giusto per tirare fuori il meglio della nostra comunità democratica”. per affermare che “il discorso del segretario va a fondo sulla natura di un grande partito di centrosinistra che è sanare le disuguaglianze e fare della giustizia sociale, ambientale ed economica la sua bandiera” perché “il Pd deve essere convinto dei suoi valori e sapere che vanno portati nella società in maniera più chiara e ...

... approfitto di questo momento di ritrovata concordia, adesso che finalmente siamo diventatio quasidraghiani edella prima ora, per indicare qualche piccolo rischio che mi pare ...... l'Università democratica e le 'Agorà democratiche' aperte acoloro che vorranno parteciparvi. Diversi comunque sono idella prima ora che potrebbero essere richiamati (Paola de Micheli,...Andrea Marcucci, capogruppo dem in Senato, evidenzia in un’intervista al Mattino che “il discorso di Enrico Letta ha conquistato tutti, per la carica di entusiasmo e di passione che ha emanato. Il ...Via alla riconversione dei reparti negli ospedali dell’Asl Toscana centro. Careggi trasforma le tre Medicine in degenze per malati con il virus. E’ la terza volta che in un anno si bloccano gli interv ...