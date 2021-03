(Di lunedì 15 marzo 2021) Mancano pochi giorni all'arrivo dell'attesissimasu tv Francesco. Partirà infatti venerdì in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv "Speravo de morì prima",Sky ...

Advertising

361_magazine : #Speravodemoriprima la serie su Totti: parlano i protagonisti - LAROMA24 : 'Speravo de morì prima', Totti: 'Serie simpatica ed emozionante, vedetela” #AsRoma - forzaroma : Speravo de morì prima, Totti: “Serie ironica ed emozionante, ho scoperto lati nascosti di me” #ASRoma - giomo2 : RT @Gazzetta_it: #Totti e la serie sulla sua vita: 'È divertente e emozionante, io mi ci sono rivisto' #Speravodemorìprima - romanewseu : #Totti: “Serie simpatica ed emozionante, vedetela!” e #Castellito svela: “E’ piaciuta molto sia a lui che a #Ilary”… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti serie

Mancano pochi giorni all'arrivo dell'attesissimasu tv Francesco. Partirà infatti venerdì in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv "Speravo de morì prima",Sky Original diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Wildside,...Debutterà il 19 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv Speravo de morì prima - lasu Francesco, una dramedy in sei episodi targata Sky Original e tratta da "Un capitano"...Nella serie Sky dedicata a Totti interpreta il prete della famiglia del Pupone. Racconta di quando si finse Nicolas Cage per entrare a San Siro per vedere Milan-Roma. «Non avevo i biglietti per ...Pietro Castellitto prima dell’uscita della Serie “Speravo de morì prima” racconta un aneddoto sulla sua infanzia e su Totti Pietro Castellitto, attore che interpreterà Francesco Totti nella Serie Tv “ ...