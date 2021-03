Tirreno-Adriatico 2021: la fuga va al traguardo nella sesta tappa e vince Mads Wurtz Schmidt (Di lunedì 15 marzo 2021) Il danese Mads Wurtz Schmid (Israel Start-Up Nation) conquista la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2021. Il corridore della Israel si è imposto davanti a Brent Van Moer (Lotto Soudal) e all’azzurro Simone Velasco (Gazprom). Tutto tranquillo per quanto concerne gli uomini di classifica, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) resta saldamente in testa alla graduatoria generale e, ora, solo la cronometro di domani lo separa dal successo finale. La tappa è stata contraddistinta da una fuga composta da Simone Velasco (Gazprom Rusvelo), Jan Bakelants (Intermarché Wanty Gobert), Mads Wurtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Nelson Oliveira (Movistar), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Emils Liepins ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Il daneseSchmid (Israel Start-Up Nation) conquista ladella. Il corridore della Israel si è imposto davanti a Brent Van Moer (Lotto Soudal) e all’azzurro Simone Velasco (Gazprom). Tutto tranquillo per quanto concerne gli uomini di classifica, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) resta saldamente in testa alla graduatoria generale e, ora, solo la cronometro di domani lo separa dal successo finale. Laè stata contraddistinta da unacomposta da Simone Velasco (Gazprom Rusvelo), Jan Bakelants (Intermarché Wanty Gobert),(Israel Start-Up Nation), Nelson Oliveira (Movistar), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Emils Liepins ...

