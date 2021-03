Sheryl Failes | l’attivista ex moglie di Paul Gascoigne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021)è l’exdi, ex calciatore che sarà tra i protagonisti della nuova edizione de “L’Isola Dei Famosi” da stasera su Canale 5 a partire dalle 21:30. E’ un volto noto nella tv del Regno Unito apparsa in diverse trasmissioni, oltre che ad essere un’autrice televisiva. Nata nel 1965 ha raggiunto la fama tra le wags per essere stata ladicon il quale è convolata a nozze nel 1996. Dalla loro unione nasce il figlio Regan. Per la donna è il terzo figlio dopo Bianca e Mason avuti da una precedente relazione. La coppia divorzia dopo solo due anni maha dichiarato di essere rimasta insieme aper altri cinque ...