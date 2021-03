Salvati: "Sul Pd un cigno nero, una catastrofe che può avere effetti benefici" (Di lunedì 15 marzo 2021) Professor Michele Salvati (il primo a teorizzare la nascita del Partito democratico e che al Pd ha dedicato due libri), nell’arco di qualche settimana il Pd si è avvitato in una crisi di strategia e di identità. Le radici sono profonde, ma il detonatore è stato Renzi o Draghi? L’intera vicenda è un cigno nero: uno di quegli eventi catastrofici, non necessariamente negativi, che cambiano totalmente e radicalmente il quadro, qui politico anziché economico o fisico. Non sarà mai sottolineato abbastanza il comportamento straordinario ed esemplare dal punto di vista costituzionale e politico di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha fatto “rinsavire” - e uso le virgolette perché non so se durerà – gli interlocutori politici. Poi, il detonatore naturale è stato l’iniziativa di Renzi. Se aveva previsto questi esiti, allora ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Professor Michele(il primo a teorizzare la nascita del Partito democratico e che al Pd ha dedicato due libri), nell’arco di qualche settimana il Pd si è avvitato in una crisi di strategia e di identità. Le radici sono profonde, ma il detonatore è stato Renzi o Draghi? L’intera vicenda è un: uno di quegli eventi catastrofici, non necessariamente negativi, che cambiano totalmente e radicalmente il quadro, qui politico anziché economico o fisico. Non sarà mai sottolineato abbastanza il comportamento straordinario ed esemplare dal punto di vista costituzionale e politico di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha fatto “rinsavire” - e uso le virgolette perché non so se durerà – gli interlocutori politici. Poi, il detonatore naturale è stato l’iniziativa di Renzi. Se aveva previsto questi esiti, allora ...

