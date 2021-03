Real Madrid | Hazard non si allena | out con l’Atalanta?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Edennon dovrebbe essere a disposizione del tecnico delper la gara di domani controin Champions League Edennon dovrebbe essere a disposizione del tecnico delper la gara di domani controin Champions League. Lo riporta AS. Il belga non ha partecipato alla sessione dimento in programma questa mattina. Il club per il momento non ha rilasciato comunicati ufficiali e ulteriori conferma le si potranno avere nel corso della conferenza stampa di Zidane in programma alle 13.00. Leggi su Calcionews24.com