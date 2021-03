Pietro Delle Piane: 'A Temptation Island ho recitato un ruolo'. Barbara D'Urso prende le distanze (Di lunedì 15 marzo 2021) ... a fine puntata, Barbara ha dovuto fare una importante precisazione: 'Scusatemi, perché mi dicono in questo momento che devo fare una precisazione importante, leggo. Prima Pietro Delle Piane ha ... Leggi su newnotizie (Di lunedì 15 marzo 2021) ... a fine puntata,ha dovuto fare una importante precisazione: 'Scusatemi, perché mi dicono in questo momento che devo fare una precisazione importante, leggo. Primaha ...

Advertising

vaticannews_it : #14marzo Nella Messa in San Pietro per i 500 anni dell’evangelizzazione delle #Filippine, #PapaFrancesco ringrazia… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Delle Piane: A Temptation Island recitavo un ruolo. D’Urso: Nessun copione - icarvsplume : RT @Iperborea_: Non la Redazione che ha subito chiamato BdU per smentire Pietro Delle Piane, che ha detto di aver interpretato un ruolo a T… - infoitcultura : Pietro Delle Piane parla di Antonella Elia: «Copione a Temptation Island». Barbara D'Urso lo scarica: prendiamo le… - infoitcultura : Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia? L’indizio non passa inosservato -