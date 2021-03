Oscar 2021, tutte le nomination (Di lunedì 15 marzo 2021) Il dado è tratto, poiché le nomination agli Oscar 2021, sono state finalmente rivelate. L’annuncio delle candidature ai premi dell’Academy dato in streaming da Nick Jonas e Priyanka Chopra Jonas ha portato qualche sorpresa. È infatti Mank di David Fincher il titolo che guida la carica, in corsa con dieci nomination, tra categorie principali e tecniche. La pellicola, la storia dell’autore di Quarto Potere di Orson Welles, è in lizza per il premio Miglior film, insieme a Nomadland, Il processo ai Chicago 7, Una donna promettente, Minari, Judas and the Blask Messiah, Sound of Metal. Proprio Nomadland di Chloé Zhao è il super favorito, anche considerando che è stato il più premiato al Festival di Venezia e di Toronto e ha già vinto il Golden Globe e altri premi della critica. A proposito di Chloé Zhao, le ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Il dado è tratto, poiché leagli, sono state finalmente rivelate. L’annuncio delle candidature ai premi dell’Academy dato in streaming da Nick Jonas e Priyanka Chopra Jonas ha portato qualche sorpresa. È infatti Mank di David Fincher il titolo che guida la carica, in corsa con dieci, tra categorie principali e tecniche. La pellicola, la storia dell’autore di Quarto Potere di Orson Welles, è in lizza per il premio Miglior film, insieme a Nomadland, Il processo ai Chicago 7, Una donna promettente, Minari, Judas and the Blask Messiah, Sound of Metal. Proprio Nomadland di Chloé Zhao è il super favorito, anche considerando che è stato il più premiato al Festival di Venezia e di Toronto e ha già vinto il Golden Globe e altri premi della critica. A proposito di Chloé Zhao, le ...

