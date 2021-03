MOVIOLA – Bakayoko tocca Theo Hernandez, per Pasqua non è rigore: decisione giusta? (Di lunedì 15 marzo 2021) Un episodio in particolare ha infiammato il finale di Milan-Napoli, incontro valevole per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021. Theo Hernandez ha anticipato Bakayoko in area di rigore partenopea, cercando il contatto del centrocampista azzurro. Il perno del centrocampo di Gattuso sembrerebbe aver sfiorato Hernandez, il quale però ha probabilmente esagerato la caduta, cercando di trarre in inganno Pasqua. Il direttore di gara italiano ha deciso di non assegnare il rigore al Milan, all’88’, sul risultato di 0-1 in favore degli ospiti, valutando l’intervento troppo lieve, anche dopo un consulto VAR. La decisione dell’arbitro sembrerebbe essere corretta, in quanto, seppur il contatto ci sia evidentemente stato, non è apparso di entità tale da ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Un episodio in particolare ha infiammato il finale di Milan-Napoli, incontro valevole per la ventisettesima giornata della Serie A 2020/2021.ha anticipatoin area dipartenopea, cercando il contatto del centrocampista azzurro. Il perno del centrocampo di Gattuso sembrerebbe aver sfiorato, il quale però ha probabilmente esagerato la caduta, cercando di trarre in inganno. Il direttore di gara italiano ha deciso di non assegnare ilal Milan, all’88’, sul risultato di 0-1 in favore degli ospiti, valutando l’intervento troppo lieve, anche dopo un consulto VAR. Ladell’arbitro sembrerebbe essere corretta, in quanto, seppur il contatto ci sia evidentemente stato, non è apparso di entità tale da ...

Advertising

sscalcionapoli1 : 'Tocco Bakayoko non basta a sbilanciare l'avversario': la moviola del CdS sul contatto su Theo #MilanNapoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Milan-Napoli, Casarin: 'Condivido la decisione di Pasqua che non concede il 'rigorino' per l’intervento di Ba… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Milan-Napoli, Casarin: 'Condivido la decisione di Pasqua che non concede il 'rigorino' per l’intervento di Ba… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MOVIOLA - Milan-Napoli, Casarin: 'Condivido la decisione di Pasqua che non concede il 'rigorino' per l’intervento di Ba… - napolimagazine : MOVIOLA - Milan-Napoli, Casarin: 'Condivido la decisione di Pasqua che non concede il 'rigorino' per l’intervento d… -