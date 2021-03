"Michael Collins", un filmone storico come quelli di una volta (con Julia Roberts che fa tappezzeria) (Di lunedì 15 marzo 2021) Michael Collins Iris ore 21. Con Liam Neeson, Julia Roberts, Alan Rickman. Regia di Neil Jordan. Produzione Gran Bretagna 1996. Durata: 2 ore 13 minuti LA TRAMA La storia di Michael Collins, capo rivoluzionario irlandese, uno dei fondatori dell'IRA. All'indomani della sconfitta nella ribellione del 2016, Collins prende le redini della rivolta e organizza una guerriglia urbana che negli anni 20 dà molto filo da torcere alle truppe di occupazione inglesi. Al punto che a un certo punto l'Inghilterra tratta e lascia metà dell'Irlanda agli irlandesi. E' una vittoria diplomatica di Collins, ma molti compagni di lotta non ci stanno e continuano cogli atti di terrorismo. Collins verrà ucciso in uno di essi. PERCHÈ ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)Iris ore 21. Con Liam Neeson,, Alan Rickman. Regia di Neil Jordan. Produzione Gran Bretagna 1996. Durata: 2 ore 13 minuti LA TRAMA La storia di, capo rivoluzionario irlandese, uno dei fondatori dell'IRA. All'indomani della sconfitta nella ribellione del 2016,prende le redini della rie organizza una guerriglia urbana che negli anni 20 dà molto filo da torcere alle truppe di occupazione inglesi. Al punto che a un certo punto l'Inghilterra tratta e lascia metà dell'Irlanda agli irlandesi. E' una vittoria diplomatica di, ma molti compagni di lotta non ci stanno e continuano cogli atti di terrorismo.verrà ucciso in uno di essi. PERCHÈ ...

