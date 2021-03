MÀKARI | la fiction con Claudio Gioè dal 15 marzo su Rai 1 | cast | trama | anticipazioni

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo l’ennesimo grande successo de Il Commissario Montalbano, con l’ultimo film seguito da oltre nove milioni di spettatori, da lunedì 15Rai 1 propone. Si tratta di una nuova serie in quattro puntate tratta dai romanzi gialli di Gaetano Savatteri, che segue le vicende del siciliano Saverio Lamanna, scrittore per vocazione e detective per caso, costretto – dopo anni di onorata carriera nella capitale – a ricominciare da zero nella sua terra di origine. Lamanna è un ex giornalista (nonché portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno), il quale, per un banale errore tecnologico, viene rimosso dal suo prestigioso incarico e per questo decide di tornare nella sua Sicilia (precisamente a) a pochi minuti dalla famosa spiaggia di San Vito Lo Capo per stabilirsi nella vecchia e disabitata casa di ...