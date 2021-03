Liceo Gullace | la preside | ora siamo più preparati

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “Mi fido delle istituzioni e se il ministero della Salute ha decretato che la chiusura e’ necessaria, non c’e’ discussione su questo punto”. Con queste parole Alessandra Silvestri, dirigente scolastica del’ di Roma, commenta la nuova chiusura delle scuole del Lazio, entrato oggi in zona rossa.” “Forte dell’esperienza acquisita, il’ e’ pronto ad affrontare questa nuova chiusura con piu’ efficacia perche’, sostiene la dirigente, si e’ lavorato molto per potenziare le connessioni e distribuire i dispositivi a chiunque ne avesse bisogno. “Per quanto riguarda l’organizzazione della nostra scuola, era tutto pronto- continua la dirigente- abbiamo riattivato la pianificazione di novembre, quando eravamo gia’ tutti in Dad.” “Tutti i ragazzi che l’hanno richiesto, hanno ricevuto un PC in ...

