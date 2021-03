Ius soli: Orlando, 'elemento di buon senso' (2) (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - "Non so se si sia un tema identitario -ha spiegato Orlando- penso che corrisponda ad un elemento di buon senso. Abbiamo dei ragazzi che sono cresciuti nel nostro Paese, che parlano italiano, magari anche con il dialetto di Roma, di Napoli, di Milano e che però non hanno nessun tipo di diritto, non sono riconosciuti, sono sospesi, in una condizione nella quale non sono più cittadini dei Paesi dai quali provengono i loro genitori, ma non sono neanche cittadini del nostro Paese. E' un buon investimento e una scommessa giusta del nostro Paese? Rischiamo di avere molte persone che non hanno non solo diritti, ma rischiano anche di non sentire i doveri di chi vive nel nostro Paese". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Adnkronos) - "Non so se si sia un tema identitario -ha spiegato- penso che corrisponda ad undi. Abbiamo dei ragazzi che sono cresciuti nel nostro Paese, che parlano italiano, magari anche con il dialetto di Roma, di Napoli, di Milano e che però non hanno nessun tipo di diritto, non sono riconosciuti, sono sospesi, in una condizione nella quale non sono più cittadini dei Paesi dai quali provengono i loro genitori, ma non sono neanche cittadini del nostro Paese. E' uninvestimento e una scommessa giusta del nostro Paese? Rischiamo di avere molte persone che non hanno non solo diritti, ma rischiano anche di non sentire i doveri di chi vive nel nostro Paese".

