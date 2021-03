Ius Soli: Mauri, ‘bene Letta, abolire anche la Bossi-Fini’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il Segretario Enrico Letta ha messo come priorità una nuova legge sulla Cittadinanza dei figli dei non italiani. Condivido al 100%! E guarda caso Salvini e tutta la destra alzano le barricate e il sottosegretario della Lega Molteni oggi dice che la Lega non permetterà che venga approvata una legge così! Che strano eh?!”. Così Matteo Mauri del Pd su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il Segretario Enricoha messo come priorità una nuova legge sulla Cittadinanza dei figli dei non italiani. Condivido al 100%! E guarda caso Salvini e tutta la destra alzano le barricate e il sottosegretario della Lega Molteni oggi dice che la Lega non permetterà che venga approvata una legge così! Che strano eh?!”. Così Matteodel Pd su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

FrancescoLollo1 : La prima proposta di #LettaSegretario per aiutare gli italiani è lo IUS SOLI per gli immigrati. Delle volte è megli… - matteosalvinimi : Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna… - lucasofri : Se dici ai tuoi lettori in prima pagina che lo 'ius soli' è la 'cittadinanza per gli immigrati' (Giornale, Libero),… - Niko_VI : RT @vfeltri: Enrico Letta, nuovo segretario del Pd, esordisce dicendo che bisogna battersi per estendere il diritto di voto ai sedicenni. N… - Giorgio28018594 : @TgLa7 Mi pare chiaro che non sia solo @matteosalvinimi ad essere contro a l'idiozia dello Ius Soli tanto che ness… -