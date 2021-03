Il Vaticano | Le unioni omosessuali non possono essere benedette

(Di lunedì 15 marzo 2021) Città del, 15 marzo 2021 - Niente da fare, per le coppie gay che vorrebbero: la congregazione vaticana per la Dottrina della fede - con un "responsum" approvato da Papa ...

repubblica : ?? Il Vaticano dice no alla benedizione delle unioni omosessuali - fattoquotidiano : Vaticano: “Non è lecito benedire le unioni gay. Dio benedice l’uomo peccatore, ma non il peccato” - Corriere : Vaticano: «Non è lecito impartire benedizioni a relazioni gay» - Italia_Notizie : Il Vaticano: «Non è lecito impartire le benedizioni alle relazioni omosessuali» - OperaSpaziale : Hanno aperto un librone di miti rimaneggiato nel '500 e hanno decretato di rompere ancora i cocones: -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano unioni

Città del, 15 marzo 2021 - Niente da fare, per le coppie gay che vorrebbero essere benedette : la ... "La benedizione delleomosessuali non può essere considerata lecita" . La ......adi persone dello stesso sesso. E' la risposta della Congregazione della Dottrina della Fede al quesito sulla liceità o meno di una prassi adottata nel mondo da alcuni sacerdoti. Il, ...(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 15 MAR – La Chiesa non dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso: lo afferma la Congregazione della Dottrina della Fede ...Il 'responsum' al quesito è stato approvato da Papa Francesco. Il cardinale Ladaria: "in alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello s ...