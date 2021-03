Il Microcosmo di ENEA in vendita grazie a FOS

(Di lunedì 15 marzo 2021) Arriva sul mercato ildi, il primo simulatore di campo hi-tech mai realizzato in Italia per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piantee FOS Spa hanno firmato il contratto di licenza per commercializzare in Italia e all’estero “”, il primo simulatore di campo hi-tech mai realizzato in Italia… L'articolo Corriere Nazionale.

Simulando (ma non troppo?). Arriva #Microcosmo il primo simulatore per la #coltivazione al chiuso... IL ''MICROCOSMO'' DI ENEA ARRIVA SUL MERCATO

... durante la quale si dovranno affrontare criticità legate ai cambiamenti climatici e al consumo di suolo', spiega Luigi d'Aquino ricercatore del Centro ENEA di Portici e inventore del Microcosmo.