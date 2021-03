Godzilla vs Kong ha una nuova data di uscita (Di lunedì 15 marzo 2021) Dalla Warner Bros. Pictures e dalla Legendary Pictures arriva il tanto atteso confronto tra due icone nell’epica avventura Godzilla vs. Kong, diretta da Adam Wingard. Qual è la trama? Le leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong” mentre questi mitici avversari si scontrano in una spettacolare battaglia per secoli, con il destino del mondo in bilico. Kong ei suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame unico e potente. Ma si trovano inaspettatamente sul percorso di un Godzilla infuriato, tagliando una striscia di distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Dalla Warner Bros. Pictures e dalla Legendary Pictures arriva il tanto atteso confronto tra due icone nell’epica avventuravs., diretta da Adam Wingard. Qual è la trama? Le leggende si scontrano in “vs” mentre questi mitici avversari si scontrano in una spettacolare battaglia per secoli, con il destino del mondo in bilico.ei suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame unico e potente. Ma si trovano inaspettatamente sul percorso di uninfuriato, tagliando una striscia di distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo del ...

