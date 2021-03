Giustizia, Cartabia: prossima settimana emendamenti alle riforme. «Ridurre i tempi dei processi» (Di lunedì 15 marzo 2021) alle forze politiche in Parlamento la ministra dice che «sarebbe sleale impegnarsi con programmi inattuabili». Perciò, «cercheremo di affrontare i problemi più urgenti e improcrastinabili» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 15 marzo 2021)forze politiche in Parlamento la ministra dice che «sarebbe sleale impegnarsi con programmi inattuabili». Perciò, «cercheremo di affrontare i problemi più urgenti e improcrastinabili»

Advertising

ilriformista : “La certezza della pena non è la certezza del carcere”, ha ribadito in audizione il Guardasigilli Cartabia - Montecitorio : In Commissione #Giustizia audizione della Ministra Marta Cartabia - @minGiustizia sulle linee programmatiche del di… - sole24ore : Giustizia, Cartabia: prossima settimana emendamenti alle riforme. «Ridurre i tempi dei processi»… - TitiCasati : RT @ilriformista: “La certezza della pena non è la certezza del carcere”, ha ribadito in audizione il Guardasigilli Cartabia - liberismorisor1 : RT @ilriformista: “La certezza della pena non è la certezza del carcere”, ha ribadito in audizione il Guardasigilli Cartabia -