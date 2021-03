Giustizia, Cartabia “Assicurare regionevole durata del processo” (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il mio lavoro sarà improntato a lavorare a riforme concretamente in grado di realizzare la riduzione dei tempi della Giustizia. Questo è l'obiettivo primario, così da consentire anche una rinnovata fiducia dei cittadini nell'amministrazione della Giustizia”. Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia, in audizione in commissione Giustizia della Camera. “A questo riguardo, sottolineo che tutto questo va coniugato con una componente valoriale intrinseca del processo. Mi adopererò quindi per rendere la giusitizia più efficiente e Assicurare la regionevole durata del processo, così come richiede la Costituzione. Sono tre le direzioni d'intervento tra loro inscindibili: piano organizzativo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il mio lavoro sarà improntato a lavorare a riforme concretamente in grado di realizzare la riduzione dei tempi della. Questo è l'obiettivo primario, così da consentire anche una rinnovata fiducia dei cittadini nell'amministrazione della”. Così la ministra dellaMarta, in audizione in commissionedella Camera. “A questo riguardo, sottolineo che tutto questo va coniugato con una componente valoriale intrinseca del. Mi adopererò quindi per rendere la giusitizia più efficiente eladel, così come richiede la Costituzione. Sono tre le direzioni d'intervento tra loro inscindibili: piano organizzativo, ...

