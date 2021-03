GF Vip, che sta succedendo tra Francesco Monte e Tommaso Zorzi? Il gesto dell’influencer (Di lunedì 15 marzo 2021) Francesco Monte e Tommaso Zorzi non si sopportavano e la cosa era stata più che mai evidente al Grande Fratello Vip 5, quando l’influencer di Riccanza aveva affermato di reputare l’ex tronista di Uomini e Donne (nonché ex fidanzato di Giulia Salemi) falso e razzista, dunque una persona che non frequenterebbe mai. Non solo, perché Zorzi aveva affermato che Giulia quando stava con Monte si era allontanata da lui proprio perché il fidanzato non lo sopportava ed era omofobo. Per tutta risposta, Monte aveva minacciato (neanche troppo velatamente) denunce nei confronti dei due. Tuttavia, una volta fuori, le cose sono cambiate. Non solo di recente Tommaso Zorzi ha tolto il “segui” a Giulia Salemi – il che è coerente con il suo reputarla falsa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 marzo 2021)non si sopportavano e la cosa era stata più che mai evidente al Grande Fratello Vip 5, quando l’influencer di Riccanza aveva affermato di reputare l’ex tronista di Uomini e Donne (nonché ex fidanzato di Giulia Salemi) falso e razzista, dunque una persona che non frequenterebbe mai. Non solo, perchéaveva affermato che Giulia quando stava consi era allontanata da lui proprio perché il fidanzato non lo sopportava ed era omofobo. Per tutta risposta,aveva minacciato (neanche troppo velatamente) denunce nei confronti dei due. Tuttavia, una volta fuori, le cose sono cambiate. Non solo di recenteha tolto il “segui” a Giulia Salemi – il che è coerente con il suo reputarla falsa ...

