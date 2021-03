Digital transformation, al via la seconda edizione della 5G Academy (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Taglio del nastro per la seconda edizione della 5G Academy, che vede insieme l‘Università degli Studi di Napoli Federico II, Capgemini, Nokia, e Tim con l’obiettivo di formare nuove figure di elevata professionalità nell’ambito della Digital transformation con specifico riferimento al potenziale rivoluzionario del 5G. I partecipanti – spiega Tim in una nota – acquisiranno competenze tecniche, gestionali e di consulenza di settore, contribuendo con esse allo sviluppo di business case specifici e innovativi. “Con la seconda edizione della 5G Academy inauguriamo un percorso di straordinaria valenza in un momento storico nel quale connettività avanzata e transizione Digitale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Taglio del nastro per la5G, che vede insieme l‘Università degli Studi di Napoli Federico II, Capgemini, Nokia, e Tim con l’obiettivo di formare nuove figure di elevata professionalità nell’ambitocon specifico riferimento al potenziale rivoluzionario del 5G. I partecipanti – spiega Tim in una nota – acquisiranno competenze tecniche, gestionali e di consulenza di settore, contribuendo con esse allo sviluppo di business case specifici e innovativi. “Con la5Ginauguriamo un percorso di straordinaria valenza in un momento storico nel quale connettività avanzata e transizionee ...

MatteoGETIT : Il CIO deve leggere: il nuovo playbook offre soluzioni pratiche per i 4 problemi della trasformazione digitale. - YourVoiceSpA : Anche @YourVoiceSpA con @PayplusPayments offre alle aziende una soluzione facile e veloce per i #pagamentidigitali:… - andre9corvi : RT @timbusiness: TIM è Google for Education Partner in Italia per offrire un insieme di soluzioni innovative a supporto della didattica dig… - DarioFlaccovio : RT @alepom: ??? ..l’uomo si è adattato al canale. - @Giorgiosoff, su Voice Technology: - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: 5G Academy: Federico II, Capgemini, Nokia e TIM insieme per formare 30 talenti nella digital transformation -