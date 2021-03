Covid: Sicilia, dalla mezzanotte Caltanissetta e Palma di Montechiaro diventano 'zona rossa' (Di lunedì 15 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - TV7Benevento : Covid: Sicilia, dalla mezzanotte Caltanissetta e Palma di Montechiaro diventano 'zona rossa'... - TgrRai : RT @TgrSicilia: Pasqua in rosso in Sicilia. Fioccano disdette negli agriturismi: è crisi - TGR Sicilia - amerigormea : RT @TgrSicilia: Pasqua in rosso in Sicilia. Fioccano disdette negli agriturismi: è crisi - TGR Sicilia -