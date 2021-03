Covid, Istituto superiore di sanità in fiamme: i dettagli (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera hanno cosparso di liquido infiammabile l’Istituto superiore di sanità a Roma e gli hanno dato fuoco, i carabinieri indagano sulla vicenda I fatti si sono svolti nella serata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera hanno cosparso di liquido infiammabile l’dia Roma e gli hanno dato fuoco, i carabinieri indagano sulla vicenda I fatti si sono svolti nella serata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Corriere : Covid, dato alle fiamme il portone dell’Istituto superiore di sanità - renatobrunetta : Una vile inaccettabile intimidazione nei confronti di un'istituzione in prima linea nella lotta al Covid. Piena sol… - chetempochefa : La fotografia del giorno: il Presidente della Repubblica Mattarella in fila mentre aspetta il suo turno per essere… - lnotarantonio : RT @nomfup: Intimidazioni e minacce vanno respinte come un segno, preoccupante, di barbarie, solidarietà ai medici e al personale dell’Isti… - MarchesiMattia : RT @nomfup: Intimidazioni e minacce vanno respinte come un segno, preoccupante, di barbarie, solidarietà ai medici e al personale dell’Isti… -