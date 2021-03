Covid: De Poli, ‘informare cittadini su stop ad Astrazeneca’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Dopo lo stop di Aifa su Astrazeneca, è sempre più indispensabile e non più prorogabile il momento della chiarezza. I cittadini hanno il diritto sacrosanto di sapere perché è stato sospeso il vaccino”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Dopo lodi Aifa su Astrazeneca, è sempre più indispensabile e non più prorogabile il momento della chiarezza. Ihanno il diritto sacrosanto di sapere perché è stato sospeso il vaccino”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Poli Fiere, la Regione al Governo: "Sblocchi i 408 milioni stanziati per il settore" ...- ricorda - perché il Governo federale tedesco ha chiesto a Bruxelles di riconoscere il Covid - 19 ... cioè l'aggregazione delle fiere di Bologna e di Rimini che diventeranno uno dei poli più importanti ...

Vaccino covid in auto, a Milano e Roma ecco i drive through In auto per ricevere il vaccino contro il covid in pochi minuti. Molti dei Drive Through allestiti dall'esercito in Italia per fare i tamponi diventeranno poli vaccinali. Lo ha spiegato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a Milano per ...

Covid: De Poli, 'informare cittadini su stop ad Astrazeneca' Il Messaggero Covid: De Poli, 'informare cittadini su stop ad Astrazeneca' Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Dopo lo stop di Aifa su Astrazeneca, è sempre più indispensabile e non più prorogabile il momento della chiarezza. I cittadini hanno il diritto sacrosanto di sapere perché ...

Vaccino AstraZeneca e vaccinazioni Covid, le news di oggi Lo comunica la Regione. 11.00 - In auto per ricevere il vaccino contro il covid in pochi minuti. Molti dei Drive Through allestiti dall'esercito in Italia per fare i tamponi diventeranno poli ...

