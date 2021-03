Covid a Lecco | come un anno fa | i ricoveri aumentano del 50% | crescono i casi gravi

Advertising

MaurizioTorchi2 : RT @PersempreNadia: Farmaco anti-Covid abbatte tutte le varianti: scoperta di un ricercatore mandellese Probabilmente verrà osteggiato per… - mazzanti_giu : Farmaco anti-Covid abbatte tutte le varianti: scoperta di un ricercatore mandellese - Mariang47614228 : RT @giorgio2181953: Rivolto ai burocrati inamovibili. Farmaco anti-Covid abbatte tutte le varianti: scoperta di un ricercatore mandellese… - AriellaAmie : Anticorpo monoclonale riduce l’85% delle ospedalizzazioni per Covid e funziona anche contro le varianti Lo ha scope… - AcidamenteBea : RT @PersempreNadia: Farmaco anti-Covid abbatte tutte le varianti: scoperta di un ricercatore mandellese Probabilmente verrà osteggiato per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lecco

Il Giorno

" La terza ondata continua a montare in provincia di, i pazienti malati diricoverati in ospedale aumentano e i numeri si stanno avvicinando rapidamente a quelli di un anno fa. Secondo i dati forniti dall'Asst, attualmente i pazienti...Ancora alto, invece, il numero dei nuovi decessi legati al: 71 in più, 29.220 dall'inizio ... 276 a Bergamo, 227 a Pavia, 216 a Como, 191 a Cremona, 91 a, 87 a Varese, 73 a Lodi e 14 a ...Erano rimasti a bere e chiacchierare davanti ad alcuni locali in una zona della Movida di Milano, anche dopo la chiusura dei bar, ma all'arrivo della polizia sono scappati tutti per evitare le sanzion ...Lecco – La terza ondata continua a montare in provincia di Lecco, i pazienti malati di Covid ricoverati in ospedale aumentano e i numeri si stanno avvicinando rapidamente a quelli di un anno fa. Secon ...