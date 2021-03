(Di lunedì 15 marzo 2021) L'unica macchia della trasferta della Juventus a Cagliari. Minuto 34,deve lasciare il campo per un problema muscolare patito praticamente in concomitanza con l'azione che ha portato allo ...

Advertising

misorecordsuk : Juve, infortunio Alex Sandro: problema muscolare alla coscia sinistra #Juve #Juventus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Coscia sinistra, si ferma #AlexSandro: le alternative di #Pirlo sulla fascia #CagliariJuve - sportli26181512 : Coscia sinistra, si ferma Alex Sandro: le alternative di Pirlo sulla fascia: Coscia sinistra, si ferma Alex Sandro:… - Gazzetta_it : Coscia sinistra, si ferma #AlexSandro: le alternative di #Pirlo sulla fascia #CagliariJuve - 1987_Lorenza : RT @mirkonicolino: Per #Ramsey 'lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra'. Così come #Demiral e #Dybala, rie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coscia sinistra

La Gazzetta dello Sport

Stagione travagliata ?, stavolta. Era stata una lesione alladestra invece a fermare Alex Sandro per il primo mese e mezzo di stagione, le prime sei partite di campionato e le ...Ennessimo infortunio, dunque, che si aggiunge a quelli di Veretout (lesione flessore delladestra) e Smalling (problema alla).Fermo per infortunio - sta recuperando dopo una contusione alla coscia sinistra - non ha ancora esordito con il Bologna. Nella prima parte del torneo vanta 8 presenze: 367 i minuti in campo, due tiri ...Il portoghese torna a farsi sentire dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions. I bianconeri oggi a Cagliari ...