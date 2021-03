Claudio Baglioni approderà su Canale 5 con tre serate evento | ecco quando

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 15 marzo 2021)su5 con treche andranno in onda in prima serata sulla rete ammiraglia del “Biscione”. Lo show che lo vedrà come protagonista assoluto e principale, dove si canterà molto e nel quale parteciperanno diversi ospiti per festeggiare i cinquanta anni di carriera del cantautore romano andrà in onda, presumibilmente, di venerdì in prime time a partire da maggio 2021. Un gran colpo quello messo a segno da Mediaset: ma che fine ha fatto lo show, sempre con lui come personaggio principale, che doveva andare in onda prossimamente su Rai Uno?: il suo show su Rai Uno è scomparso dal palinsesto Come viene riportato anche sul sito ‘davidemaggio.it‘, sembra quasi che lo show che doveva andare in onda ...