Chi è Drusilla Gucci, nipote del celebre fondatore della maison di moda (Di lunedì 15 marzo 2021) Un cognome importante quello di Drusilla: discendente della famiglia Gucci, la 25enne fiorentina è la pronipote di Guccio, fondatore dell’omonima maison di moda. Classe 1995, Drusilla Gucci Ludolf è nata a Firenze il 4 aprile, nello stesso anno in cui Maurizio – erede dell’azienda – veniva assassinato a Milano. Concorrente tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021, Drusilla è stata finora piuttosto defilata da riflettori e tv. Drusilla Gucci età, altezza, carriera: tutto sulla nipote di Guccio Figlia di Umberto e Stefania Gucci, Drusilla è laureata in lingue e si divide tra l’Italia e gli Stati ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Un cognome importante quello di: discendentefamiglia, la 25enne fiorentina è la prodio,dell’omonimadi. Classe 1995,Ludolf è nata a Firenze il 4 aprile, nello stesso anno in cui Maurizio – erede dell’azienda – veniva assassinato a Milano. Concorrente tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021,è stata finora piuttosto defilata da riflettori e tv.età, altezza, carriera: tutto sulladio Figlia di Umberto e Stefaniaè laureata in lingue e si divide tra l’Italia e gli Stati ...

