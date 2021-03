Chi è Akash Kumar | il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

(Di lunedì 15 marzo 2021)è uno dei concorrentidei. Occhi color ghiaccio in netto contrasto con i capelli color corvino e che li mettono ancora di più in evidenza, modello di professione.è entrato a far parte anche dell’edizionedel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui. Classe 1991,è originario di Nuova Delhi dov’è nato il 16 novembre. La passione per il mondo dello spettacolo e per la moda l’ha ereditata dalla mamma, modella brasiliana. Il papà, invece, d’origine indiana è un imprenditore che opera nel settore della pelletteria. Una persona molto speciale nella sua vita è la nonna. Tra i suoi amici c’era anche l’ex tronista di Uomini e ...

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Akash Kumar, vita privata e carriera: tutte le curiosità sul famoso modello #gossipitalianews - zazoomblog : Isola dei Famosi Akash Kumar: chi è il modello indiano - #Isola #Famosi #Akash #Kumar: #modello - margotsbullock : L'unico uomo dell'isola a cui darò una chance è Akash perché ha già fatto drama minacciando di ritirarsi ancor prim… - zazoomblog : L’Isola dei Famosi chi è Akash Kumar: età biografia e curiosità - #L’Isola #Famosi #Akash #Kumar:… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Akash

Vediamo insiemesono le 15 personalità che quest'anno si sfideranno per la vittoria finale. Il ...Kumar ha 29 anni. Noto per i suoi occhi di ghiaccio, è un modello ed ex concorrente di '...Kumar? La sua vita privataKumar è nato a Nuova Dheli il 16 novembre 1991 ed è un famoso modello. Ha quasi 30 anni, è alto 191 cm e pesa circa 76 Kg. Il modello dagli occhi color ...Fra i concorrenti, c’è anche Akash Kumar: modello dagli occhi di ghiaccio che farà impazzire il pubblico femminile con la sua bellezza dovuta ai tratti orientali che contraddistinguono il fisico ...Lunedì 15 marzo prende il via "L'Isola dei Famosi", il celebre reality di sopravvivenza, per quest’edizione capitanato da Ilary Blasi: ecco il cast Al via la sera di lunedì 15 marzo, in prima serata s ...