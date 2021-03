Che cosa prevede la riforma elettorale di Hong Kong che soffoca la democrazia (Di lunedì 15 marzo 2021) Com’era prevedibile, il Congresso Nazionale del Popolo cinese ha approvato la riforma del sistema elettorale di Hong Kong. La riforma è stata approvata dall’organo legislativo del Parlamento di Pechino al termine della seduta plenaria annuale con 2.895 voti a favore, zero contrari e un unico astenuto. cosa prevede LA riforma Con questa riforma del sistema elettorale è previsto il diritto di veto sui candidati alle elezioni di Hong Kong, e una riduzione degli esponenti pro-democrazia; una misura in più contro le libertà dell’ex colonia britannica, sottoposta già dal 2020 alla nuova legge sulla sicurezza nazionale, che ha portato in carcere molti esponenti del movimento ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Com’era prevedibile, il Congresso Nazionale del Popolo cinese ha approvato ladel sistemadi. Laè stata approvata dall’organo legislativo del Parlamento di Pechino al termine della seduta plenaria annuale con 2.895 voti a favore, zero contrari e un unico astenuto.LACon questadel sistemaè previsto il diritto di veto sui candidati alle elezioni di, e una riduzione degli esponenti pro-; una misura in più contro le libertà dell’ex colonia britannica, sottoposta già dal 2020 alla nuova legge sulla sicurezza nazionale, che ha portato in carcere molti esponenti del movimento ...

