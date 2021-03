Carlotta Dell’Isola, il retroscena su Federico Fashion Style: solo ora l’ha detto (Di lunedì 15 marzo 2021) Carlotta Dell’Isola, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, è stata ospite al salone del famoso parrucchiere Federico Fashion Style, tra loro c’è un legame che va oltre quello professionale: svelato il retroscena. L’abbiamo vista nelle vesti di fidanzata gelosa nel programma Temptation Island e dolce e pacata della casa del Grande Fratello Vip. Carlotta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 marzo 2021), dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, è stata ospite al salone del famoso parrucchiere, tra loro c’è un legame che va oltre quello professionale: svelato il. L’abbiamo vista nelle vesti di fidanzata gelosa nel programma Temptation Island e dolce e pacata della casa del Grande Fratello Vip.L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Carlotta Dell’isola dopo il Gf chiama gli avvocati: “Ho paura” - #Carlotta #Dell’isola #chiama - etherealgraysxn : @Scioccata2 nooo, 'isoler' sono le fan di carlotta dell'isola, era un tweet ironico per via di una cosa che sta suc… - Tz71363729 : @iloveuzorzi Cioè a me alla pupa e secc mi ha fatto morire dalle risate spero non faccia come una Carlotta dell’isola ad esempio - Feffe1992 : RT @mariahsbubble: Una parte di me ha troppa paura che Miryea possa essere una Carlotta Dell’Isola 2.0, FA CHE NON ACCADA TI PREGO - cip_claudia : Ora ve lo posso confessare, quando annunciarono la partecipazione di Carlotta Dell’isola al #GrandeFratelloVip io h… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola Carlotta Dell’Isola su Andrea Zenga: “Noioso e finto come pochi”, poi cancella tutto Tv Fanpage