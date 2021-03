Bravi il Napoli e Gattuso ma è una vittoria che fa crescere i rimpianti per la stagione (Di lunedì 15 marzo 2021) Cesare – Caro Guido ti devo dire che il Napoli mi è piaciuto e mi è piaciuto anche Gattuso. Si è schierato con il consueto 4-2-3-1 a specchio contro il Milan che ha utilizzato lo stesso sistema di gioco. È se il Milan aveva importanti giocatori fuori squadra (Ibrahimovic, Romagnoli, Kjiaer) è vero anche che il Napoli aveva ancora fuori Lozano, Manolas, Rrahmani che stava giocando bene (gli infortuni muscolari, pur considerando l’intensità del calendario, cominciano ad essere un po’ troppi per non sollevare qualche dubbio) e i centravanti a mezzo servizio. Guido – Hai ragione. In particolare sui centravanti. Infatti sia Mertens che Oshimen sono lontani dalla loro forma migliore (e speriamo che per Mertens sia soltanto una questione di forma). Ma Gattuso mi è piaciuto più in generale per la gestione della partita. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Cesare – Caro Guido ti devo dire che ilmi è piaciuto e mi è piaciuto anche. Si è schierato con il consueto 4-2-3-1 a specchio contro il Milan che ha utilizzato lo stesso sistema di gioco. È se il Milan aveva importanti giocatori fuori squadra (Ibrahimovic, Romagnoli, Kjiaer) è vero anche che ilaveva ancora fuori Lozano, Manolas, Rrahmani che stava giocando bene (gli infortuni muscolari, pur considerando l’intensità del calendario, cominciano ad essere un po’ troppi per non sollevare qualche dubbio) e i centravanti a mezzo servizio. Guido – Hai ragione. In particolare sui centravanti. Infatti sia Mertens che Oshimen sono lontani dalla loro forma migliore (e speriamo che per Mertens sia soltanto una questione di forma). Mami è piaciuto più in generale per la gestione della partita. ...

