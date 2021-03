Al via Sigep Exp, community del foodservice dolce si incontra in digitale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Labitalia) - Sigep Exp in digitale fa scuola nel mondo. Apertura con 1.048 utenti connessi da ogni dove, questa mattina, per la manifestazione internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e del caffè di Italian Exhibition Group, per la prima volta su piattaforma online (raggiungibile dal sito Sigep.it). Una bussola di qualità e visione per il mercato del foodservice dolce che si articola tra gli stand digitali dei 250 espositori e gli oltre 200 eventi organizzati da Ieg e dalle aziende nei due format Vision Plaza e Sigep Lab. Il primo passo per ritrovarsi poi tutti in presenza nel gennaio 2022 a Rimini. "Siamo qui in formato digitale oggi - ha ricordato Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group - perché non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Labitalia) -Exp infa scuola nel mondo. Apertura con 1.048 utenti connessi da ogni dove, questa mattina, per la manifestazione internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e del caffè di Italian Exhibition Group, per la prima volta su piattaforma online (raggiungibile dal sito.it). Una bussola di qualità e visione per il mercato delche si articola tra gli stand digitali dei 250 espositori e gli oltre 200 eventi organizzati da Ieg e dalle aziende nei due format Vision Plaza eLab. Il primo passo per ritrovarsi poi tutti in presenza nel gennaio 2022 a Rimini. "Siamo qui in formatooggi - ha ricordato Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group - perché non ...

