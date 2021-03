Aeroporto di Catania: inaugurata fermata RFI (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Attiva da oggi la fermata di Catania Aeroporto – Fontanarossa, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con 6,5 milioni di euro e inserita nel programma degli interventi di potenziamento dell’asse ferroviario Messina – Catania – Palermo e del Nodo di Catania. Alla cerimonia inaugurale erano presenti Giancarlo Cancelleri Sottosegretario di Stato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Marco Falcone, Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana; Salvo Pogliese, Sindaco di Catania; Francesca Moraci, Consigliere di Amministrazione Ferrovie dello Stato Italiane; Nico Torrisi, Amministratore Delegato SAC Aeroporti di Catania. Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Attiva da oggi ladi– Fontanarossa, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con 6,5 milioni di euro e inserita nel programma degli interventi di potenziamento dell’asse ferroviario Messina –– Palermo e del Nodo di. Alla cerimonia inaugurale erano presenti Giancarlo Cancelleri Sottosegretario di Stato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Marco Falcone, Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana; Salvo Pogliese, Sindaco di; Francesca Moraci, Consigliere di Amministrazione Ferrovie dello Stato Italiane; Nico Torrisi, Amministratore Delegato SAC Aeroporti di

