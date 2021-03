Virus in Campania, aumentano gli ingressi in terapia intensiva: i dati di oggi (Di domenica 14 marzo 2021) Diminuiscono i nuovi positivi nella giornata di oggi domenica 14 marzo. Sono 2449 (ieri erano 2940) i nuovi contagiati, su oltre 20mila test processati. Ciò che non diminuisce, anzi fa un balzo in avanti, è il numero di posti occupati in terapia intensiva oggi 161, con un +11 rispetto a ieri. Il trend della terza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 marzo 2021) Diminuiscono i nuovi positivi nella giornata didomenica 14 marzo. Sono 2449 (ieri erano 2940) i nuovi contagiati, su oltre 20mila test processati. Ciò che non diminuisce, anzi fa un balzo in avanti, è il numero di posti occupati in161, con un +11 rispetto a ieri. Il trend della terza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

