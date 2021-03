Traffico Roma del 14-03-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione La mattinata prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sul grande raccordo anulare sulle tratto Urbano della A24scorrevole anche sull’intero percorso della tangenziale est continua la sospensione del divieto di transito per i mezzi pesanti Salvo ulteriori proroghe per le prime tre domeniche del mese di marzo anche oggi Dunque via libera ai camion su tutte le strade italiane e lungo via della Pisana a prestare attenzione in prossimità di via Dei Grimaldi Perché a causa dei Cantieri si viaggia tramite riduzione di carreggiata è senso unico alternato con possibili rallentamenti ulteriori lavori siamo ora nelle vicinanze di Colle Prenestino sono in svolgimento su via Prenestina per la manutenzione della rete gas anche in questo caso il transito avviene con riduzione delle corsie ...