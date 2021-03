Szczesny | “Risposta importante dopo una settimana non bella”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 14 marzo 2021) Il portiere della Juventus, Wojciechha parlato ai microfoni di Sky Sportil successo di Cagliari. Queste le sue parole: “, credo che abbiamo passato unanon, molto triste, però dovevamo rispondere sul campo. Oggi abbiamo vinto contro una squadra che ultimamente stava facendo molto bene, abbiamo portato a casa tre punti fondamentali”. Il fatto di poter lavorare tutta laadesso vi dà la convinzione di poter fare un filotto di vittorie?“Sì, siamo consapevoli che per vincere lo Scudetto bisogna vincerle tutte. Ora abbiamo un po’ più di tempo per recuperare le energie, ce la giocheremo fino alla fine”. Hanno riaperto gli stadi in Israele. Quanta manca avere quell’ambiente? “E’ la cosa piùnel ...