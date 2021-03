Pirlo: 'Ronaldo da rosso su Cragno? No, era uno scontro di gioco' (Di domenica 14 marzo 2021) CAGLIARI - Non basta il 3 - 1 con cui la sua Juve ha espugnato Cagliari ( grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo ) a lenire le ferite lasciate dall'eliminazione agli ottavi di Champions League ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021) CAGLIARI - Non basta il 3 - 1 con cui la sua Juve ha espugnato Cagliari ( grazie a una tripletta di Cristiano) a lenire le ferite lasciate dall'eliminazione agli ottavi di Champions League ...

