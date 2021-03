Per la Gazzetta sarà Osimhen il titolare contro il Milan (Di domenica 14 marzo 2021) Pochi dubbi per la formazione che sceglierà Gattuso questa sera contro il Milan. Per fortuna gli indisponibili a questo giro sono rimasti in tre, come ricorda la Gazzetta dello Sport A Castel Volturno sono rimasti in tre. Dall’elenco dei convocati per San Siro Gattuso lascia fuori Rrahmani, Lozano e Manolas. Il primo dovrà stare fuori almeno due settimane per un problema muscolare rimediato in allenamento. Gli altri due, invece, non sono ancora in condizione e l’allenatore ha preferito non rischiarli. A Gattuso non è rimasto che scegliere a chi dare le chiavi dell’attacco e, al contrario di quanto prospetta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere il turno di Osimhen In attacco, Osimhen dovrebbe spuntarla su Mertens che non è ancora al meglio della forma, mentre in difesa Hysaj dovrebbe essere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Pochi dubbi per la formazione che sceglierà Gattuso questa serail. Per fortuna gli indisponibili a questo giro sono rimasti in tre, come ricorda ladello Sport A Castel Volturno sono rimasti in tre. Dall’elenco dei convocati per San Siro Gattuso lascia fuori Rrahmani, Lozano e Manolas. Il primo dovrà stare fuori almeno due settimane per un problema muscolare rimediato in allenamento. Gli altri due, invece, non sono ancora in condizione e l’allenatore ha preferito non rischiarli. A Gattuso non è rimasto che scegliere a chi dare le chiavi dell’attacco e, al contrario di quanto prospetta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere il turno diIn attacco,dovrebbe spuntarla su Mertens che non è ancora al meglio della forma, mentre in difesa Hysaj dovrebbe essere ...

