Pd | Verducci | ‘ne serve uno nuovo | grazie a Letta per suo ‘manifesto”

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "Buon lavoro a Enrico Letta, e a tutti noi. 'serve un nuovo Pd' ha detto Letta in discorso molto bello, rilanciando le nostre battaglie. È il discorso di verità che Letta aveva promesso. Lavoro, giovani, donne, diritti, cittadinanza. grazie ad Enrico Letta per il 'manifesto' messo in campo oggi. Il Pd è nato per questo, per dare voce a chi non ne ha. Festeggeremo la fine della pandemia quando avremo sconfitto ingiustizie e diseguaglianze che l'hanno resa ancora più drammatica". Così il Senatore Francesco Verducci, della Direzione nazionale Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

