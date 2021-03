Pagelle Torino Inter: Izzo colpevole sui due gol, Lautaro decisivo – VOTI (Di domenica 14 marzo 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Torino Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Inter, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Lautaro Martinez, Bremer FLOP: Izzo, Brozovic VOTI Torino – Sirigu 5.5; Izzo 5, Lyanco 6, Bremer 6.5; Vojvoda 5.5 (88? Gojak ng), Lukic 6, Mandragora 6, Baselli 5.5 (48? Linetty 5.5), Murru 5.5 (66? Ansaldi 6); Verdi 6 (66? Zaza 5.5), Sanabria 6.5 (88? Belotti ng). Inter – Handanovic 6.5; Skriniar 6, de Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 6 (88? Darmian ng), Barella 6, Brozovic 5.5 (80? Sanchez 6), Gagliardini 5 (55? Eriksen 6.5), ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:Martinez, Bremer FLOP:, Brozovic– Sirigu 5.5;5, Lyanco 6, Bremer 6.5; Vojvoda 5.5 (88? Gojak ng), Lukic 6, Mandragora 6, Baselli 5.5 (48? Linetty 5.5), Murru 5.5 (66? Ansaldi 6); Verdi 6 (66? Zaza 5.5), Sanabria 6.5 (88? Belotti ng).– Handanovic 6.5; Skriniar 6, de Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 6 (88? Darmian ng), Barella 6, Brozovic 5.5 (80? Sanchez 6), Gagliardini 5 (55? Eriksen 6.5), ...

