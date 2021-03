Nautica, al via iscrizioni al 61° salone di Genova (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Si sono aperte ufficialmente ieri le iscrizioni del 61° salone Nautico, organizzato da Confindustria Nautica, in programma a Genova dal 16 al 21 settembre prossimi. Il salone Nautico prepara la sua sessantunesima edizione dopo un anno complesso e importante in cui l'evento si è distinto come l'unico appuntamento di settore organizzato in presenza in Europa gestito nel segno dell'efficacia, della sicurezza e della qualità dei contatti per gli espositori e per il pubblico. I dati di mercato a valle della manifestazione hanno certificato i risultati ottenuti, come è emerso dalle dichiarazioni degli espositori e dalle analisi di Assilea (l'Associazione italiana delle aziende del leasing) che indicano un aumento del 21,34 % del numero dei contratti stipulati nel 2020, con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Si sono aperte ufficialmente ieri ledel 61°Nautico, organizzato da Confindustria, in programma adal 16 al 21 settembre prossimi. IlNautico prepara la sua sessantunesima edizione dopo un anno complesso e importante in cui l'evento si è distinto come l'unico appuntamento di settore organizzato in presenza in Europa gestito nel segno dell'efficacia, della sicurezza e della qualità dei contatti per gli espositori e per il pubblico. I dati di mercato a valle della manifestazione hanno certificato i risultati ottenuti, come è emerso dalle dichiarazioni degli espositori e dalle analisi di Assilea (l'Associazione italiana delle aziende del leasing) che indicano un aumento del 21,34 % del numero dei contratti stipulati nel 2020, con un ...

Ultime Notizie dalla rete : Nautica via Nautica, al via iscrizioni al 61° salone di Genova "Abbiamo ancora un periodo particolare di fronte a noi, ma sia l'andamento del mercato della nautica, sia quanto abbiamo realizzato nel 2020 - commenta Carla Demaria, Amministratore Delegato de I ...

Nautica: Confindustria, al via iscrizioni al 61° salone di Genova (2) Il Salone Nautico è il punto di riferimento consolidato e irrinunciabile dell'eccellenza di settore del Made in Italy e lo strumento strategico prioritario per tutto il settore della nautica da diporto, che garantisce la presenza qualificata di espositori, addetti ai lavori e stampa internazionali grazie anche al supporto di Ice e Simest.

