Napoli, folla al centro e al Vomero: ieri notte 104 multe (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli e i napoletani non rinunciano alla movida nonostante le restrizioni e la zona rossa. ieri 104 persone sono state sanzionate per controlli da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che ha intensificato i posti di blocco che continueranno anche oggi. Presidiate le piazze e i punti che solitamente sono maggiormente frequentati: nel centro storico, nel quartiere Vomero e nella zona di Bagnoli. In particolare i carabinieri della compagnia Vomero insieme a quelli del reggimento Campania hanno identificato 80 persone. Durante i controlli anti-covid sono stati 16 i ragazzi sanzionati perché trovati in giro dopo l'orario consentito. A via Monte di Dio i carabinieri della compagnia ...

