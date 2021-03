MillionDay la doppia spia

Leggi su gigilotto

(Di domenica 14 marzo 2021) La previsioneproposta è stata elaborata sulla, numeri 9 e 35 usciti nell’estrazioni di ieri sera., previsione elaborata con il numero9 Combinazioni da giocare:11-28-12-30-1311-20-05-27-3010-47-51-30-2010-50-25-32-45, previsione elaborata con il numero35 Combinazioni da giocare:39-25-18-40-2631-51-38-32-4949-15-04-01-5049-50-10-22-47 Consigli: Puoi giocare le due combinazioni separata, oppure osserva i numeri uguali e convergenti delle singole colonne, in questo caso usale le colonne con il numero 50 e 10. Le previsioni sono valide per 9 colpi a partire dalla data odierna 14/03/2021, in caso di vincite con sorti superiori ai 3 punti sospendere il gioco, negli altri casi continuare. La ...